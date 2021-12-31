2021/12/31 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شعبة العلاقات وإعلام المنطقة الثانية، الجمعة، تدمير كهوف ومضافات يستخدمها داعش في صحراء الأنبار.وذكرت الشعبة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنه “بالتعاون المشترك ما بين شعبة استخبارات قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تدمير كهوف وأنفاق يستخدمها داعش في صحراء الأنبار المركز الخبري الوطني.

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