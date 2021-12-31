الاطار التنسيقي يجدد تماسكه: لن نفرط بأي قوة

2021/12/31 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، تماسكه ورفضه التفريط بأي من الاحزاب والقيادات المنضوية فيه، فيما أشار الى انه تم التأكيد على ذلك خلال اللقاء الذي جمع قواه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القيادي في الإطار سعد السعدي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "قوى الإطار التنسيقي وخلال اللقاء الذي جمعهم بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، أكدوا على ضرورة تماسك الإطار والكتلة الصدرية".

وأضاف ان "تم التأكيد ايضاً على أهمية أن تكون كتلة واحدة لتنطلق بتشكيل الحكومة التوافقية المقبلة او حكومة أغلبية وطنية تجمع كل الأطراف".

وأشار السعدي الى انه "ليس من الصحيح ذهاب الإطار وحده لتشكيل حكومة دون الصدريين وايضا لا يمكن ذهاب الصدريين وحدهم لتشكيل حكومة دون وجود الإطار التنسيقي لان الكتلة الشيعية فيها جناحين الإطار- الكتلة الصدرية"، مبيناً ان "أي قوة منفردة سوف لن تتمكن من تحقيق المطلوب مالم يكون الطرف الاخر"، حسب تعبيره.

ولفت السعدي الى انه "يجب إعطاء ثقة جديدة بالعملية السياسية بعد الفجوة التي تسببت بها عمليات التزوير بالانتخابات".

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