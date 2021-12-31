النقل تسير أول رحلة مباشرة من مطار البصرة إلى الصين

2021/12/31 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل،اليوم الجمعة،عن تسيير اول رحلة مباشرة من مطار البصرة الى الصين.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم):إنها "سيرت اولى رحلات الناقل الوطني المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين وعلى متنها 270 مسافرا"، مبينة انه"تم تفعيل هذا الخط الحيوي استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي لما له من أهمية في تسهيل حركة المسافرين والشركات الأجنبية في البصرة الفيحاء والمحافظات الجنوبية".واشارت الى ان"الرحلة التي انطلقت مساء الخميس وصلت صباح الجمعة الى وجهتها بنجاح عن طريق إحدى طائرات الشركة من طراز Airbus A330-202 بعد ساعات طيران استغرقت أكثر من 26 ساعة ومن المقرر أن تكون وجهة العودة الى مطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بغداد الدولي".

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