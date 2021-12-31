الحالة الجوية في العراق اليوم الجمعة ... تعرف عليها

2021/12/31 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، ان يكون هناك ضباب صباح الجمعة ما بين متوسط الئ كثيف، يغطي مساحات واسعة من شمال السعودية وكذلك الكويت ووبعض مناطق الجنوب وجنوب غرب العراق يزول تدريجيا خلال النهار.

وقال في بيان صحفي، ان "السحب تتقدم من جهة الغرب لتتكاثر خلال ساعات النهار لتكون الاجواء غائمة جزئيا ولاتوجد فرص امطار نهار اليوم".

وأشار الى "المنخفض الان متواجد على مصر وسيتقدم نحو اجواء البلاد خلال مساء اليوم والسبت لتبدا فرص الامطار بالهطول غرب البلاد (الانبار) اعتبارا من فجر او صباح يوم السبت ثم تتوسع الحالة لتشمل باقي المدن تباعا".

واضاف، ان " الحالة الجوية الممطرة هي حالة جوية اعتيادية ، تغزر فيها الامطار احيانا خصوصا في مدن الجنوب وشرق البلاد تستوجب الحذر من طفح الشوارع بسبب عدم وجود خدمات".

وافاد، ان "مرتفع جوي يسيطر على اجواء شمال ووسط البلاد وربما يتمركز ايضا خلال الايام المقبلة مسببة تناقص في كميات الهطول المتوقعة والامر بيد الله لذلك نقول دائما عدم اطلاق التوقعات لفترة زمنية بعيدة خصوصا مع تقلبات الطقس المفاجئة".

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