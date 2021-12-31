مرة أخرى… العالم يستقبل عاماً جديداً مكبلاً بكورونا

2021/12/31 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستقبل مليارات البشر في جميع انحاء العالم عام 2022 للمرة الثانية على التوالي في ظل القيود بسبب فيروس كورونا.

وسيستغرق الأمر 26 ساعة بين الـ 10:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، والـ12:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت، لتدخل الأرض بأكملها العام الجديد.

وتبدأ الاحتفالات في جزيرة ساموا، ثم تمر عبر أستراليا، وآسيا، إلى أوروبا، وأمريكا الجنوبية، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكاليفورنيا، وهاواي، والجزر غير المأهولة في جزيرة بيكر، وجزيرة هاولاند في المحيط الهادئ.

وألغيت العديد من الحفلات الكبرى وعروض الألعاب النارية حول العالم، مثل لندن وباريس.

وفي أماكن أخرى، قُلصت الاحتفالات إلى حد كبير، مثل مدريد وريو دي جانيرو.

وفي برلين، لن يقام عرض كبير للألعاب النارية عند بوابة براندنبورغ ،ولن يكون هناك حفل بحضور مئات الآلاف، ومع ذلك، تخطط إذاعة “زد دي إف” العامة لتقديم عرض مع مغنيين مثل بوني تايلر، وماريان روزنبرغ، وآخرين.

وفي سيدني، من المقرر إقامة عرض الألعاب النارية العملاقة مرة أخرى بحضور جمهور، ولكن على الذين يرغبون في مشاهدتها مباشرة، شراء تذكرة لمتابعتها من واحدة من بين حوالي 30 نقطة للمشاهدة.

وفي نيويورك، ستقام حفلة ليلة رأس السنة التقليدية في تايمز سكوير مرة أخرى مع مشاهدين، شرط التطعيم ضد الفيروس.

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