2021/12/31 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبضت السلطات الألمانية على جندي في الجيش الألماني نشره فيديو على الإنترنت لتهديد الدولة بسبب سياسة مكافحة جائحة كورونا.

وقال قائد في الشرطة إنه قبض على الجندي مساء أمس الخميس في وسط مدينة ميونخ، جنوب ألمانيا، بعدما اتضح أن الجندي قد يكون هناك.

وحضرت الشرطة مساء الخميس في ميدان “أودينسبلاتس”، حيث كان الجندي، مع حوالي عشر سيارات شرطة، وتحققت من هوية المارة، ومنعت المجموعات من الوصول إلى الميدان.

وكان يُخشى ظهور أنصار للجندي أو متظاهرين معارضين للإجراءات ضد كورونا.وطردت الشرطة من الميدان رجلاً ادعى أنه جندي وزميل للمعتقل.

وذكرت رئاسة الشرطة في منطقة أوبربايرن زود أن الرجل متهم بـ “تشجيعه علانية على ارتكاب جرائم”.

وفي فيديو مدته دقيقة طالب الرجل، من الدولة بالتراجع عن تدابير مكافحة كورونا وعن إلزام الجنود بالتطعيم.



وقال في الفيديو: “هذا تحذير”، مشيراً إلى أنه ينتطر تصريحاً من الدولة “بحلول الغد”، أي يوم الخميس.

وجاء في نص مصاحب للفيديو أنه يتعين استعادة “النظام الدستوري”، وأن “الجنود مستعدون للحوار حتى الساعة الرابعة مساء غد”.

وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت لاحقاً على تويتر: “يحتاج الجيش الألماني إلى متدبرين ومستقيمين، يلتزمون بشدة بدستورنا.



أي شخص لا يشارك هذا الموقف لا مكان له في جيشنا!”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال جندي ألماني نشر فيديو تهديد للدولة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال جندي ألماني نشر فيديو تهديد للدولة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).