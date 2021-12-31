2021/12/31 | 12:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق تقاطع الرواد في المنصور غربي بغداد بالصبات الكونكريتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق تقاطع الرواد في المنصور غربي بغداد بالصبات الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق تقاطع الرواد في المنصور غربي بغداد بالصبات الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).