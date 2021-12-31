نفط الشمال: مشاريع مستقبلية في مجالي التكرير وإنتاج البنزين المحسن

2021/12/31 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

استعرضت شركة مصافي نفط الشمال، اليوم الجمعة، الأعمال التي أنجزتها خلال عام 2021، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها.

وقال مدير عام الشركة قاسم عبد الرحمن حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعمال التي تم إنجازها خلال العام 2021، تضمنت وحدة التقطير الجوي في مصفى صلاح الدين 1 بطاقة 70 الف برميل يومياً، وإعمار وتأهيل وحدة هدرجة الضغط الواطئ وهي جزء من وحدة هدرجة المقطرات الخفيفة في مصفى صلاح الدين2، وإعمار وتأهيل مراجل بخارية عدد 2 بطاقة 70 طناً في الساعة لكل منها، وإعمار وتأهيل وحدات الطاقة والخدمات الفنية في طاقة مصفى صلاح الدين، وإكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من أعمال تأهيل مستودعات الشركة".

وأضاف حسين، أنه "تم إكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع خزانات الشركة، وإكمال المرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة لمشروع تعاملات المياه الصناعية، ونصب وتشغيل محطات كهربائية رئيسية عدد 9 ومحطات كهربائية فرعية عدد 8 بالإضافة الى أعمال نصب وتشغيل المرحلة الاولى والثانية من محطة التوليد الذاتي، وإنجاز تأهيل ونصب ومد شبكات الانابيب والاتصالات، وإكمال المرحلة الاولى والثانية والجزء الأخير من المرحلة الثالثة من مشاريع البنى التحتية التي تشمل اعمار وتأهيل وانشاء البنايات الادارية والخدمية والطرق والورش والساحات والبوابات وجميع المتعلقات".

وتابع، أنه "تم إكمال أعمال المرحلة الثالثة (ب) التي تشمل، إكمال إعمار وتأهيل وحدة هدرجة المقطرات الخفيفة في مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 29 الف برميل يومياً، وإعمار وتأهيل وحدة تحسين البنزين في مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 16 الف و500 برميل يومياً، وإكمال اعمال المرحلة الثالثة من اعمار وتأهيل وحدات الطاقة والخدمات الفنية والمستودعات والخزانات وتعاملات المياه الصناعية".

ونوه، بأنه "كان من نتائج المراحل اعلاه وصول المصفى الى طاقة تكريرية كلية مقدارها 140 الف برميل يومياً".

وبشأن المصافي الخارجية ، بين حسين، أن "شركة مصافي الشمال قامت بمشروع تأهيل واعمار ورفع طاقات المصافي الخارجية في أربع محافظات، وتضمن ذلك المباشرة بمشروع رفع طاقة مصفى حديثة من 16 الف برميل الى 36 الف برميل يومياً، اضافة الى مشاريع البنى التحتية والخزانات والمستودعات والمحطات الكهربائية وشبكات الانابيب وغيرها".

وأشار، إلى "استمرار العمل على تأهيل واعمار وحدة التركيز 109 في كركوك بطاقة 20 الف برميل يومياً، واستمرار العمل على تأهيل وحدات مصفى القيارة، واستمرار العمل على اكمال مشاريع مصفى الصينية، واستمرار العمل على اكمال مشاريع مصفى الكسك".

ولفت، إلى أن "من المشاريع الاستثمارية والمستقبلية، مشروع انشاء وحدتي هدرجة وتحسين البنزين في كركوك بطاقة 12 الف برميل وتمت احالته بعهدة شركة البرهم"، مبيناً أن "هذه الشركة باشرت بالتنفيذ ووصلت نسبة الانجاز الى 25% تقريباً".

وتابع، أن "من المشاريع الاستثمارية والمستقبلية أيضاً، مشروع مصفى كركوك الاستثماري بطاقة 150 الف برميل وقد تم انجاز اعمال تصاميم المصفى من قبل شركة Shaw البريطانية عام 2013، وان احالته الى التنفيذ بعهدة شركة رانية الدولية وهذه الشركة الان بصدد الشروع في اعمال التنفيذ، ومشروع مصفى حديثة الاستثماري بطاقة 70 الف برميل يومياً والان في مراحل الاحالة النهائية ".

وأضاف: "وأيضاً، مصفى القيارة الاستثماري بطاقة 70 الف برميل يومياً وقد تم توقيع مذكرة تفاهم اولية مع شركتي سيبك ولاماك الاوروبيتين للشروع بأعمال التنفيذ، ومشروع انشاء وحدتي هدرجة وتحسين بنزين في مصفى حديثة وقد بدأ التباحث مع شركة UOP الامريكية لتصميم وتنفيذ المشروع لحساب وتمويل من شركة مصافي الشمال، ومشروع انشاء وحدتي هدرجة وتحسين بنزين في مصفى الصينية والكسك وحاليا في مرحلة اعداد متطلبات المشروعين ".

وأردف بالقول: "كذلك ضمن المشاريع الاستثمارية والمستقبلية، مشروع تطوير وتحديث مجمع مصافي الشمال والمصافي الخارجية وتحسين الظروف البيئية ومواصفات الانتاج للوصول الى المعيار العالمي التنافسي في مجال مواصفات الانتاج المتوائمة مع المتطلبات البيئية والتسويق ورفع كفاءة وتحديث معدات المصافي، ومشروع رفع السعات الخزنية لمجمع المصافي والمصافي الخارجية من خلال انشاء الخزانات والمستودعات، ولا يزال العمل جارياً على هذا المشروع، ومشروع المجمع السكني للموظفين وقد بدأ بتأهيل حي النفط وتم انجاز نسبة مهمة من المشروع واعادة اسكان الموظفين وعائلاتهم".

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