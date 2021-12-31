بعد سرقتهم 135 مليون دينار.. عصابة تقع بيد الأمن في بغداد

2021/12/31 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية مكافحة الإجرام، الجمعة، من اعتقال عصابة قامت بسرقة 135 مليون دينار من داخل منزل بغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقى NRT عربية نسخة منه، (31 كانون الأول 2021)، أنه "بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور، وطلبت الإخبار عن تعرض دارها للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين وسرقة ( 135 ) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل الدار الواقع ضمن منطقة العامرية ببغداد، تم وعلى الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

وأضاف أنه "بعد التحري وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية التي أثمرت بالتوصل إلى الجناة، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة الدار، وتبين أنهم من أرباب السوابق، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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