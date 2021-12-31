2021/12/31 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الحياة إلى ساعة "بيغ بن"، إحدى أشهر الساعات في العالم، لتدقّ ليلة رأس السنة معلنة بداية عام 2022.وكانت "بيغ بن" دقّت للمرّة الأخيرة في 21 أغسطس/ آب 2017، قبل وضعها مؤقتًا خارج الخدمة كي تخضع لمشروع ترميم مكثف، كانت بأشدّ الحاجة إليه.

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