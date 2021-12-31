الخارجية الإيرانية تصدر بيانا حول مقتل قاسم سليماني

2021/12/31 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية على أعتاب الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، بيانا أكدت فيه أن واشنطن “اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب”.وقالت الخارجية إن “سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة […]

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