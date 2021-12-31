القائمة النهائية لأسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب للدورة الخامسة

2021/12/31 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الجمعة، القائمة النهائية التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية بأسماء أعضاء مجلس النواب للدورة الخامسة.

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