محافظ بابل يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة جبلة

2021/12/31 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشف محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث قرية الرشايد في ناحية جبلة شمالي المحافظة والتي أودت بحياة 20 شخصا معتبرا ان هناك تحقيق عالي المستوى وهناك معلومات جديدة بشأن الحادثة سيتم كشفها لاحقا خوفا من تسريب تفاصيل التحقيق ومعالم الجريمة.

وقال منديل لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الجديد الذي توصلنا إليه هو وصول قوة من خارج المحافظة لاعتقال هذا الشخص دون علم المحافظة وان مذكرات القبض جاءت بها قوات أمنية من جهات قضائية خارج بابل لتنفيذ عملية الاعتقال".

واضاف، ان "مجموع الذين قتلوا بالعملية كانوا عشرين شخص كلهم من عائلة الشخص المطلوب للجهات التي هي من خارج المحافظة، مبينا ان "من قتل كلهم مدنيين ولايوجد اي عنصر أمني استشهد بالحادث".

وتابع المحافظ في حديثه ان "العملية ليست إرهابية وإنما جنائية بحتة ومن قام بها مطلوب لقوات أمنية خارج بابل ولم يسجل لدينا انه إرهابي او مطلوب لقواتنا".

وبين منديل ان "المحافظة لا تمانع بتشكيل لجان من خارج المحافظة للتحقيق بالحادث فهي مرحب بها ببابل".

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