تعرض مدافع مانشستر سيتي للضرب والاصابة بعملية سطو

2021/12/31 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض مدافع مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية جواو كانسيلو للضرب والإصابة خلال عملية سطو وعرض عبر موقع إنستغرام صورة له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن مدافع نادي مانشستر ستي، جواو كانسيلو، كشف عن تعرضه لهجوم من طرف "أربعة جبناء"، سرقوا كل المجوهرات من المنزل.

ولم يقف كانسيلو (27 عاما) مكتوف الأيدي أمام اللصوص، فقاومهم بقدر ما استطاع، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه حيث كانت شريكة اللاعب وابنتهما الرضيعة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

من جانبها، قالت الشرطة في مدينة مانشستر إنها تحقق في الحادثة.

وقال مدافع مانسشتر سيتي: "للأسف، تعرضت اليوم لهجوم من قبل أربعة جبناء، أصابوني وحاولوا إصابة عائلتي، وعندما حاولت المقاومة هذا ما حدث (يقصد الإصابة".

وأضاف كانسيلو، وهو برتغالي الجنسية: "لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي"، مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة إليه هو أن عائلته بخير.

وتابع:" لا أعرف كيف يكون هناك أشخاص بمثل هذه الخسة".

وذكرت إدارة النادي أن اللاعب يساعد الشرطة في التحقيق بالحادثة.

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