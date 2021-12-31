2021/12/31 | 12:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرقت أكثر من 26 ساعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل، عن تسيير أول رحلة مباشرة من مطار البصرة إلى الصين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "سيرت أولى رحلات الناقل الوطني المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين وعلى متنها 270 مسافرًا"، مبينة أنه "تم تفعيل هذا الخط الحيوي استنادًا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي لما له من أهمية في تسهيل حركة المسافرين والشركات الأجنبية في البصرة الفيحاء والمحافظات الجنوبية".

وأشارت إلى أنّ "الرحلة التي انطلقت مساء الخميس وصلت صباح الجمعة إلى وجهتها بنجاح عن طريق إحدى طائرات الشركة من طراز Airbus A330-202 بعد ساعات طيران استغرقت أكثر من 26 ساعة ومن المقرر أن تكون وجهة العودة إلى مطار البصرة الدولي ومن ثم إلى مطار بغداد الدولي".

اقرأ/ي أيضًا:

تأكيد إيراني ونفي عراقي..



الربط السككي قد "يقتل" حلم الفاو الكبير

النقل تعلن إطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن تسيير أول رحلة من مطار البصرة إلى الصين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن تسيير أول رحلة من مطار البصرة إلى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).