عربي 2020 - شوقية عروق منصور

2021/12/31 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شوقية_عروق_منصور لا ترهق نفسك في التفتيش في دفتر أيام سنة 2020 ، هنا نجحت وهنا فشلت وهنا ندمت وهنا فرحت ، لأننا سنعود ونخوض غمار سنة 2021 على هذا المنوال ..



سننجح ونفشل ونخطىء ونقلق ونصرخ ونشتم ونحلم ونحزن ونغضب ونحب ونكره ونتزوج وننجب ونشتري ونبيع ونسافر ونقوم بحوادث الطرق ونطلق النار ونشعل العنف ونقف احتجاجاً ثم نهدأ ..



وتنتهي السنة .لا ترهق نفسك بجلد الذات ..



فنحن نجلد ذاتنا ورجال السياسة يسلخون جلودنا ، و ......





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