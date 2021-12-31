الجذور التاريخية للصراع في ليبيا - وائل إدريس

2021/12/31 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وائل_إدريس لا يمكن أن نفهم طبيعة الصراع في ليبيا ودوافع الأطراف المتقاتلة فيه بدون فهم لبنية المجتمع الليبي وتناقضاتها ونمط معاشه الاقتصادي، وهذا من الصعب فهمه دون الحفر داخل منظومة القبائل وتجارب صراعاتها التاريخية.القبيلة هي وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية، اعتمدت في تاريخها الحديث قبل اكتشاف النفط على الزراعة والتجارة أو عبر حماية القوافل التجارية التي كانت ليبيا خطا تجاريا لها بين تشاد ودارفور وا ......





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