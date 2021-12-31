بايدن يلجأ إلى المحكمة العليا لوقف إعادة المهاجرين إلى المكسيك

2021/12/31 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد عدد من الانتكاسات القانونية طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة، الموروثة من عهد دونالد ترامب، والتي تتمثل في إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم.

وعرضت حكومة الرئيس الديموقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت هذا الشهر باستمرار برنامج “البقاء في المكسيك” وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة حسب وثائق قضائية نشرت أمس الخميس.

وعندما وصل إلى البيت الأبيض في يناير(كانون الثاني) 2021، بدأ جو بايدن تفكيك السياسة المثيرة للجدل التي تسمى رسمياً “بروتوكولات حماية المهاجرين”، لكن محكمة في تكساس أمرت بإعادة العمل بها في أغسطس (آب).

لذلك كان على الولايات المتحدة إعادة تفعيل هذه السياسة جزئياً بالاتفاق مع المكسيك، مع الطعن دون جدوى، في القرار أمام محكمة استئناف فدرالية.

وقالت الإدارة في النص المعروض على المحكمة العليا، إن البرنامج “يعرض المهاجرين لمخاطر غير مقبولة” و”يقوض جهود السلطة التنفيذية لإدارة الهجرة الإقليمية”.

وبين يناير (كانون الثاني) 2019 وديسمبر (كانون الأول) 2020، أعيد 70 ألف طالب لجوء على الأقل، معظمهم من أمريكا الوسطى إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية على هذا الجانب من الحدود تفاقمت بسبب الوباء، حسب مجلس الهجرة الأمريكي.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقاً هائلاً للمهاجرين على حدودها الجنوبية.

وسجلت السلطات المكسيكية وصول أكثر من 190 ألف مهاجر بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) بزيادة ثلاث مرات، عن 2020.

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