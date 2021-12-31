الصحة توضح بشأن دخول العراق بالموجة الرابعة من الجائحة

2021/12/31 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ،

توضيحا بشأن دخول البلاد في الموجة

الرابعة من فايروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة

الصحة ربى فلاح: "حسب الموقف الوبائي

اليومي لفايروس كورونا فإن معدل

الإصا

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