اعتقد أنها اقتحمت منزله.. فأطلق النار وقتلها ليكتشف أنها ابنته

2021/12/31 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رجل فتاة بعدما حاولت "اقتحام" المنزل، ولكن لم يكن يعلم أنها ابنته.

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