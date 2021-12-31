مديرية الآثار: اور ستصنف ضمن اهم المدن السياحية في الشرق الاوسط

2021/12/31 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية آثار ذي قار، اليوم الجمعة، عن تنظيم احتفالات وبازارات في مدينة اور استعداداً للعام 2022، فيما اشارت الى حراك لتصنيف أُور ضمن اهم المدن السياحية في الشرق الاوسط.

وقال مدير اثار ذي قار عامر عبد الرزاق، إن “مدينة أور الآثارية شهدت احتفالات أدبية وموسيقية وبازارات لاستقبال العام الجديد اقامها اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين”.

وأضاف ،أن “المدينة استقبلت اعداداً كبيرة من الشركات السياحية التي تزور الآثار والأهوار خاصة في يومي الخميس والجمعة تنفذها شركات من بغداد وكربلاء وبابل وكركوك وديالى وحتى اقليم كردستان”متوقعاً أن ” تكون محافظة ذي قار ومدينة اور قبلة سياحية للعراق في الوقت القريب”.

وتابع عبد الرزاق انه “سيتم التعاقد مع شركات عالمية رصينة للعمل بها حتى تكون واحدة من اهم المدن السياحية في الشرق الأوسط”، مؤكداً، أن “ذلك سيحقق وارداً عظيماً لميزانية العراق ومورداً بديلاً عن النفط ومورداً لتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة”.

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