الحشد: اعتقال ’إرهابي’ يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد

2021/12/31 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الأول 2021)، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابي يعمل في عصابات داعش الإرهابية كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والاسلحة ضمن مايسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".

وأضاف أنه "تمت العملية بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بحقه".

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