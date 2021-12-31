2021/12/31 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مركز أمل للتنمية والابداع ،اليوم الجمعة، خلال الاستفتاء الميداني، حصول الفنان هاشم محمد، كأفضل فنان عراقي لعام 2021.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز أمل للتمنية يختار الفنان محمد هاشم كأفضل فنان لعام 2021 المركز الخبري الوطني.

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