القبض على ناقل الانتحاريين في بغداد

2021/12/31 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الجمعة،القبض على ارهابي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد.وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)،أن" المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابي يعمل في عصابات داعش الإرهابية كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والاسلحة ضمن مايسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".واضاف ان"العملية تمت بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص ،مبينا انه"تم إتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بحقه".

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