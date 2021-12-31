بالصورة.. اغلاق شارع مهم في بغداد بالصبات تزامناً مع احتفالات رأس السنة

2021/12/31 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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أغلقت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، تقاطع الرواد في منطقة المنصور ببغداد بالصبات الكونكريتية تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية أغلقت تقاطع الرواد في منطقة المنصور بالصبات الكونكريتية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة".

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