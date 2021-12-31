الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -17 - عبد الحسين سلمان

2021/12/31 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان كلما قل تعبيرك عن حياتك ، زادت حياتك المنسلبةalienated ، و زاد وجودك المغترب estranged .



ماركس 1844مقالات عن ماركس والماركسية في صحف الغرب .



مقالات صحيفة الجارديان البريطانية Guardian newspaper 1.



هل ما زال ماركس مناسباً ؟Is Marx still relevant?

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