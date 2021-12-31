الذكرى 67 لاستقلال السودان - تاج السر عثمان

2021/12/31 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تهل علينا الذكري ال 67 للاستقلال ، وشعب السودان يصارع من أجل اسقاط انقلاب 25 أكتوبر الدموي، ومن أجل استكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية بتحريرها من قوات الاحتلال الأجنبي (مليشيات الدعم السريع، جيوش حركات سلام جوبا ،ومليشيات المؤتمر الوطني) التي تنهب ثروات البلاد من ذهب وماشية ومحاصيل نقدية وتهربها للخارج ( الامارات، السعودية، مصر.



الخ)، اضافة لتصدير المرتزقة للسعودية لحرب اليمن ......





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