التَّلاقُحُ بَيْنَ اللُّغَاتِ - الياس خليل نصرالله



التَّلاقُحُ بَيْنَ اللُّغَاتِ - الياس خليل نصرالله
2021/12/31 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله لَا تَخْلُو لُغَةٌ مِنْ كُلِّ لُغاتِ العالَمِ مِنْ كَلِماتٍ أَجْنَبيَّةٍ دَخيلَةٍ عَلَيْهَا ، والْأَسْبابُ لِذَلِكَ كَثيرَةٌ وَمُتَعَدِّدَةٌ ، أَهَمُّها : تَجاوُرُ الشُّعوبِ وَتَعامُلُها وَاحْتِكاكاتُها المُتَبادَلَةُ مَعَ بَعْضِها البَعْضِ مِنْ خِلالِ التِّجارَةِ وَالتَّرْحَالِ والدّينِ والثَّقافَةِ وَالعُلُومِ والزَّواجِ والْحُروبِ بَيْنَ غالِبٍ وَمَغْلوبٍ .وَيَتَطَرَّقُ ابْنُ حَزْمٍ الأَنْد ......

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