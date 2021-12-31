2021/12/31 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله لَا تَخْلُو لُغَةٌ مِنْ كُلِّ لُغاتِ العالَمِ مِنْ كَلِماتٍ أَجْنَبيَّةٍ دَخيلَةٍ عَلَيْهَا ، والْأَسْبابُ لِذَلِكَ كَثيرَةٌ وَمُتَعَدِّدَةٌ ، أَهَمُّها : تَجاوُرُ الشُّعوبِ وَتَعامُلُها وَاحْتِكاكاتُها المُتَبادَلَةُ مَعَ بَعْضِها البَعْضِ مِنْ خِلالِ التِّجارَةِ وَالتَّرْحَالِ والدّينِ والثَّقافَةِ وَالعُلُومِ والزَّواجِ والْحُروبِ بَيْنَ غالِبٍ وَمَغْلوبٍ .وَيَتَطَرَّقُ ابْنُ حَزْمٍ الأَنْد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التَّلاقُحُ بَيْنَ اللُّغَاتِ - الياس خليل نصرالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التَّلاقُحُ بَيْنَ اللُّغَاتِ - الياس خليل نصرالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).