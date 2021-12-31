النقل تسير أول رحلة مباشرة إلى الصين من محافظة عراقية

2021/12/31 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النقل، الجمعة،عن تسيير اول رحلة مباشرة من مطار البصرة الى الصين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (31 كانون الاول 2021)، إنها "سيرت اولى رحلات الناقل الوطني المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين وعلى متنها 270 مسافرا".

واضاف البيان، انه"تم تفعيل هذا الخط الحيوي استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي لما له من أهمية في تسهيل حركة المسافرين والشركات الأجنبية في البصرة الفيحاء والمحافظات الجنوبية".

واوضح، ان"الرحلة التي انطلقت مساء الخميس وصلت صباح الجمعة الى وجهتها بنجاح عن طريق إحدى طائرات الشركة من طرازAirbus A330-202 بعد ساعات طيران استغرقت أكثر من 26 ساعة ومن المقرر أن تكون وجهة العودة الى مطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بغداد الدولي".

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