تونس.. النهضة تعلن

2021/12/31 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حركة النهضة في تونس إن عناصر من قوات الأمن اعتقلت، صباح الجمعة، قيادي كبير في الحركة.

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