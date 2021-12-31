الغانمي يستدعي قائد شرطة بابل للتحقيق في مجزرة جبلة

2021/12/31 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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استدعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، قائد شرطة بابل للتحقيق في مجزرة جبلة

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي استدعى قائد شرطة بابل للتحقيق في حادثة مجزرة الجبلة والتي راح ضحيتها قرابة ال 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال".

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