بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.. أربيل تغلق عدداً من الطرق الرئيسية

2021/12/31 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلنت مديرية المرور في أربيل، اليوم الجمعة، إغلاق بعض الطرق الرئيسية في المحافظة تحسبا من احتمال حصول ازدحامات خانقة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "سيتم اغلاق هذه الطرق بدءا من الساعة 7 مساء، ولغاية ساعات متأخرة من الليل".

وأضافت انه "سيتم اغلاق بعض الشوارع بشكل تام امام حركة مرور العجلات باستثناء السير على الأقدام، وهي كالاتي: تقاطع الإسكان من شارع 60 متراً وإلى حديقة بروسك، تقاطع گەل باتجاه داخل مركز السوق، تقاطع ميديا باتجاه داخل مركز السوق".

وأشارت المديرية في بيانها الى انه "سيتم ايضاً اغلاق تقاطع المحافظة باتجاه داخل السوق، نهاية شارع الحمراء، شارع 100 متر القسم المؤدي إلى فاملي مول على طريق شقلاوة سيتم اغلاق جانب واحد فقط، والطريق إلى شقلاوة سيكون مفتوحا من جانب طريق كويه".

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