وزير الداخلية يستدعي قائد شرطة بابل للتحقيق في مجزرة 'جبلة' - عاجل

2021/12/31 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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استدعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، استدعى قائد شرطة محافظة بابل للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو ٢٠ شخصا".

واضاف المصدر، ان "استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط".

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