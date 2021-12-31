التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج يشكّل الأساس المادي للثورة - خليل اندراوس

2021/12/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس يتطوّر التّاريخ بموجب عملية حتمية للتطور المتواصل، المتعاقب للتشكيلات الاجتماعية الاقتصادية.



وعملية التطوّر هذه يحدّدها في آخر المطاف تطوّر القوى المنتجة التي يجب أن تكيف علاقات الإنتاج وعلاقات الملكية حتما وموضوعيا، حسب مستواها.



وهكذا تشكل علاقات الإنتاج البناء التحتي للمجتمع، بينما العلاقات السياسية والحقوقية والثقافية والدين والمؤسسات والأحزاب وأشكال الوعي الجماعي والايدولوجيا للبناء الفوق ......





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