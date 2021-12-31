بين يافا ويافا وبين -نوار العلت- وشوكه - محمد بركة

2021/12/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بركة *رواية "نوار العلت" للكاتب محمد علي طه، الصادرة عن "الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2021*كتبت كوكبة من الأساتذة المرموقين في النقد الادبي عددا من المقالات النقدية العلمية عن رواية "نوار العلت" للكاتب محمد علي طه، فأجادوا بما لا يدعو لتدخّلي في شأن ليس لي، فماذا عدا مما بدا لأكتب أنا؟انا، والعياذ بالله منها، لست ناقداً ولا أطمح لذلك.



انما انا مجرد قارئ، واعترف انني لست قا ......





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