80 عاما على رحيل تروتسكي عاشق الثورات - علي حسين

2021/12/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_حسين بعد سلسلة من محاولات اغتيال فاشلة تعرّض لها قرر"بكل بساطة من غير المنطقي ترك الأمور هكذا".



كان في الحادية والستين من عمره، عندما استيقظ في صباح يوم السابع والعشرين من شباط عام 1940، ليذهب باتجاه مكتبه، قال لنفسه لم يعد الأمر يحتمل التأخير، جلس وكتب وصيته، لم يفعل ذلك إلا لهدف قانوني، كان يريد أن يضمن لزوجته وراثة حقوقه كمؤلف..



كانت الوصية أشبه برسالة يعلن فيها أن نهايته باتت وشيكة..لم ......





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