روسيا تتجه لتسجيل لقاح جديد ضد كورونا ربيع العام 2022

2021/12/31 | 13:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا ، اليوم الجمعة، إنه قد يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2022 تسجيل لقاح "كونفاسل" المضاد لفيروس كورونا. وأضافت سكفورتسوفا: "نخطط لتقديم تقرير حول ذلك قبل نهاية هذا العام".وأشارت سكفورتسوفا إلى أن اللقاح الجديد خضع لفترة مراقبة استمرت مدة 6 أشهر بعد حقن المتطوعين به وستستمر هذه الفترة حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد.ونوهت بأنه تم على أساس معهد للقاحات والأمصال في بطرسبورغ، تشكيل مؤسسة لإنتاج هذا اللقاح وهو يتوافق بشكل كامل مع كافة معايير GMP –الممارسات الإنتاجية الجيدة، والمؤسسة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 30 مليون جرعة كل عام، وربما أكثر من ذلك.المصدر: روسيا اليوم

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