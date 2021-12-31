أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية بالاسواق المحلية

2021/12/31 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار بيع الدولار، الجمعة، استقرارا خلال التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية.

وسجلت سعر بيع ورقة المائة الدولار ، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الشراء 147.750 دينارا لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر نهاية العام الماضي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينارا لكل دولار.

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