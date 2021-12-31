الشرطة السودانية تعلن حصيلة القتلى والمصابين بمظاهرات الخميس

2021/12/31 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 296 آخرين في مظاهرات، الخميس، لافتة إلى إصابة 49 عنصرا بقوات الشرطة في الوقت ذاته.

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