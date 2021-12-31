توخيل عن تصريحات لوكاكو.. أثار ضجة نحن في غنى عنها

2021/12/31 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اندهاشه من تصريحات روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، بأنه ليس سعيدا بوضعه الحالي مع الفريق اللندني.

قال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “بصراحة، لم يعجبني ما قاله لوكاكو، لأنه أثار ضجة نحن في غنى عنها”.

أضاف المدرب الألماني “من السهل إخراج التصريحات من سياقها، وبالطبع لم تعجبني، إنها تسبب ضجة لا نحتاجها ولا تساعدنا”.

وأشار المدير الفني للبلوز “سأتحدث مع لوكاكو بشكل شخصي، لقد تفاجأت بما قاله، لأنني لا أراه غير سعيد معنا بل على العكس”.

وأتم توماس توخيل تصريحاته في هذا الشأن “أحتاج بعض الوقت لأفهم ماذا يحدث للوكاكو، لأن ما قاله لا يعكس حالته اليومية مع الفريق”.

وكان المهاجم البلجيكي أثار ضجة بتصريحه أنه ليس سعيدا مع تشيلسي، وأنه يحلم بالعودة إلى إنتر ميلان في وقت قريب.

ويستعد تشيلسي لمواجهة حاسمة ضد ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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