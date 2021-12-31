الصحة تحذر من استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

2021/12/31 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة، على ضرورة ابتعاد المواطنين عن بعض المظاهر التي تسبب المخاطر خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وحذر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر من استخدام الالعاب النارية التي تؤدي الى تسجيل اصابات بعضها بسيطة واحيانا تكون شديدة وقد تتسبب بالوفاة او فقدان العين او الانف او احد الاطراف.

وبين البدر ان تلك الألعاب مخالفة للقوانين النافذة التي تمنع استخدامها خصوصا لدى الاطفال والمراهقين فضلا عن تسببها بالضغط على المؤسسات الصحية واستنزافها وخصوصا في ظروف مواجهة جائحة كورونا في حين دعا البدر المواطنين الى الالتزام بالتباعد الجسدي خلال الاحتفالات.

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