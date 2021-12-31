الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيا حاول طعن جنود ومدنيين

2021/12/31 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا فلسطينيا حاول طعن إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

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