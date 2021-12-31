واسط تجدد عقود المحاضرين والاداريين استناداً الى قرار مجلس الوزراء

2021/12/31 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

حددت تربية محافظة واسط، اليوم الجمعة، موعداً لتجديد عقود المحاضرين والاداريين استناداً الى قرار مجلس الوزراء .

وقال معاون مدير عام تربية واسط ثامر القطبي لوكالة (بغداد اليوم)، انه " سنباشر يوم الاثنين من الأسبوع المقبل عملية تجديد العقود لكل المحاضرين والإداريين وسنجري عملية التقاطع الوظيفي لضمان حقوق الجميع".

وبين ، ان "هذا الاجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الذي صوت عليه يوم امس ".

وتابع " كنا نتخوف من فقرة شرط التخصيصات المالية الى ان مجلس الوزراء حسم الامر يوم أمس وكان هذا بضغط وجهد واضح من وزير التربية حيث ألزم مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة 2022 مع تطبيق قرار 315".

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