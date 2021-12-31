كتلة سياسية تكشف عن ما يحتاجه العراق خلال الفترة المقبلة

2021/12/31 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت كتلة النهج الوطني، اليوم الجمعة، عن ما يحتاجه العراق خلال المرحلة المقبلة لغرض حل الأزمات التي يمر بها على مختلف الاصعدة.

وقال القيادي في الكتلة حسين العقابي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم)، إن "العراق يحتاج خلال الفترة المقبلة الى جهاز تنفيذي قادر على مواجهة التحديات، كما ان الفترة المقبلة بحاجة ايضا بناء دولة مؤسسات يسودها القانون ".

وأضاف ان "استمرار العمليات العسكرية والمعارك مع الارهاب في عدة مناطق بالبلاد يؤكد وجود تحدي امني بحاجة لمعالجات حقيقية"، مشدداً على ضرورة ان "يكون الجهاز التنفيذي القوي قادر على حل الأزمات كافة التي مرت وتمر على العراق طيلة السنين السابقة".

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