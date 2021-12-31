الشيخ حمودي يدعو لتجاوز التحديات بتضافر الجهود

2021/12/31 | 14:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، لتجاوز التحديات بتضافر الجهود من الحكومة والشعب والبرلمان.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه‌نودع “اليوم عام 2021 ونستقبل عاما جديدا، نستهله بذكرى اغتيال قادة الانتصار بجريمة بشعة تجاوزت سيادة العراق وكرامة شعبه، ومازال جرحها لم يندمل بعد”.[…]

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