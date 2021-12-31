مقتل 4 جنود باكستانيين ومسلحين اثنين خلال مداهمات

2021/12/31 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعداهمت قوات أمن باكستانية، اليوم الجمعة، مخبأين للمسلحين في معقل سابق لحركة "طالبان" بالقرب من أفغانستان.وقال الجيش الباكستاني، إن قوات أمن باكستانية داهمت مخبأين للمسلحين في معقل سابق لطالبان بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.وأوضح أن الغارة الأولى نفذت في منطقة تانك في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، والضربة الأخرى نفذت في منطقة وزيرستان الشمالية وأسفرت عن أسر مسلح قبل مقتل أربعة جنود في القتال.وأضاف الجيش أن "القوات استولت على مخبأ للأسلحة خلال الغارتين".يذكر أن الجيش شن هجوما شاملا في المنطقة بعد هجوم على مدرسة يديرها الجيش في كانون الاول 2014 في مدينة بيشاور، وأسفر عن مقتل 147 شخصا، معظمهم من تلاميذ المدارس.المصدر:وكالات

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