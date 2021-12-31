2021/12/31 | 14:29 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 2021.. دار مزادات كريستيز تحقق مبيعات بـ 7.1 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في 2021.. دار مزادات كريستيز تحقق مبيعات بـ 7.1 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في 2021.. دار مزادات كريستيز تحقق مبيعات بـ 7.1 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).