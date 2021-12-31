عائلة أمريكية تصوّر مفعول الماريغوانا على ابنتهم المصابة بالتوحد.. بعد فشل كل الأدوية

2021/12/31 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوحد..اضطراب في النمو العصبي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثيرة للقلق مثل السلوك التخريبي الشديد وإيذاء النفس.يستكشف كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، العلاقة بين التوحد والفوائد الطبية للماريغوانا على الدماغ.هذا المقطع جزء من تقرير خاص لـ CNN بعنوان "Weed 6: Marijuana and Autism".

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