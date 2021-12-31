أفغانستان.. آباء يبيعون بناتهم لإطعام باقي أفراد الأسرة

2021/12/31 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء مبالغ مالية قد لا تتعدى الثلاثمائة دولار أميركي، يتجه بعض الآباء الأفغان لإبرام عقود زواج بالوكالة عن بناتهم القاصرات، حتى يتمكنوا من إطعام باقي أفراد أسرتهم، في خطوة وصفها تقرير لموقع "صوت أميركا" بأنها "بيع أطفال".

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