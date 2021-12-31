بالوثيقة: وزير العدل يعفي مدير عام دائرة التسجيل العقاري

2021/12/31 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر وزير العدل، سالار عبد الستار محمد، أمراً وزارياً يقتضي سحب صلاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (31 كانون الأول 2021)، فإنه "تقرر سحب سحب صلاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري (رعد سعد الله علي)، ومنحها لـ (ياسمين احمد محمد)".

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